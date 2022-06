Accueil International Afrique Tunisie : Kaïs Saïed achève d’enterrer l’indépendance de la justice La révocation d’une cinquantaine de juges par le Président constitue un nouvel affront à l’État de droit. Vincent Braun Journaliste

La décision du Président de révoquer unilatéralement cinquante-sept juges est un affront à l'État de droit et à l'indépendance de la justice en Tunisie et doit être abrogée", s'est insurgée vendredi la Commission internationale de juristes (CIJ). D'après cette ONG de défense de la justice et des droits de l'homme, le président Kaïs Saïed poursuit...