Afrique du Sud : des dizaines de personnes encore disparues après les grandes inondations

Afrique du Sud : les pires inondations du pays font plus de 300 morts

Les pires inondations jamais enregistrées en Afrique du Sud ont fait plus de 300 morts, selon un nouveau bilan mercredi soir, les fortes pluies sur la côte est ayant dévasté des milliers de maisons, routes et ponts à Durban, grand port africain et épicentre de la catastrophe.