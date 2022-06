Accueil International Afrique Tunisie : la coupe est pleine, le désastre latent L’obstination du président à vouloir contrôler tous les pouvoirs, choisir ses interlocuteurs, cadenasser toute structure afin que rien ne s’oppose à sa volonté personnelle, ne peut qu’être une simulation de dialogue national, un simulacre de démocratie. Vincent Braun Journaliste

©AFP

La coupe est pleine en Tunisie, où une importante crise politique sévit sur fond d’une profonde crise économique et financière. Cela se voit et s’entend de plus en plus, à l’image de la grève générale organisée jeudi dernier, qui a paralysé l’ensemble des services publics, aéroports compris. Signe de ce ras-le-bol, l’engagement désormais plus lisible du principal et très influent syndicat national, l’UGTT (Union générale tunisienne du travail, prix Nobel de la paix 2015 avec trois autres organisations de la société civile),...