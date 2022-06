Accueil International Afrique Vingt-cinq ans après la chute de Mobutu, l’histoire menace de se répéter dans l’est du Congo À Kinshasa, certains mènent une chasse ouverte aux Tutsis, sous le regard au moins apathique des autorités. Hubert Leclercq Journaliste de la cellule International en charge des matières africaines

©AP

L’orage se fait de plus en plus menaçant sur l’est de la République démocratique du Congo et des vents violents ont déjà atteint Kinshasa, la capitale du pays, à plus de 1500 kilomètres du front entre les rebelles du M23 et l’armée congolaise. Là, sur la frontière ougandaise, à quelques kilomètres d’un poste-frontière rwandais, les...