Tunisie: arrestation de l'ancien Premier ministre Hamadi Jebali

L'ancien ministre tunisien Hamdi Jebali et ex président du parti d'inspiration islamiste Ennahdha, a été arrêté jeudi par la police dans la région de Sousse, a indiqué à l'AFP son avocat Zied Taher.

Son avocat n'était pas en mesure de préciser les motifs de cette arrestation.

"M. Jebali a été arrêté par des policiers alors qu'il était dans sa voiture à Sousse avant de l'emmener à Tunis", a-t-il ajouté.

Selon la radio tunisienne privée Mosaïque FM, M Jebali a été placé en garde à vue par le pôle antiterroriste de Tunis pour "des suspicions de blanchiment d'argent".

Depuis plus d'un mois, l'ancien Premier ministre Hamadi Jebali (2011-2013) et démissionnaire d'Ennahdha depuis 2014, fait l'objet d'une enquête sur les activités de son atelier de fabrication de chaudières dans la région de Sousse, selon Me Taher.