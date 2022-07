L'ex-president angolais, Jose Eduardo dos Santo, est décédé à Barcelone

"Le gouvernement angolais rapporte avec un sentiment de grande douleur et de consternation le décès" de M. dos Santos, affirme ce court message, précisant que le décès de ce lui qui a dirigé le pays pendant 38 ans était intervenu en fin de matinée.

L'exécutif angolais "s'incline, avec le plus grand respect et la plus grande considération" sur cette figure historique qui, selon lui, a présidé "pendant de nombreuses années avec clarté et humanisme [au destin] de la nation angolaise, à des moments très difficiles", ajoute encore le communiqué.

Un deuil national de cinq jours a été décidé à partir de samedi pour honorer sa mémoire.