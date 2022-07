Trois touristes belges tués dans un accident de la route au Kenya

Trois touristes belges et leur chauffeur ont perdu la vie dans un accident de la circulation impliquant un minibus et un camion au Kenya.

Il y a également eu un blessé grave, ont rapporté divers médias kényans. L'incident remonte au vendredi 8 juillet, mais n'est connu que maintenant. L'accident s'est produit à Mwanatibu sur la route entre Mombasa et Nairobi, écrit le magazine The Star, qui s'appuie sur des informations de la police locale. Cette route est tristement célèbre pour ses nombreux accidents mortels, qui font plus de 3.000 victimes par an, selon les données officielles.

Les victimes belges sont membres de la même famille, selon les médias.