RDC: au moins 29 civils tués par des rebelles du M23 depuis mi-juin

L'organisation Human Rights Watch a documenté au moins 29 cas de civils sommairement tués depuis mi-juin par des rebelles du "Mouvement du 23 mars" (M23) dans l'est de la République démocratique du Congo, dans un rapport rendu public lundi.

Le M23 est une ancienne rébellion à dominante tutsi vaincue en 2013, qui a repris les armes en fin d'année dernière, s'attaquant aux positions des Forces armées de la RDC (FARDC) et des Casques bleus, et prenant le contrôle de plusieurs localités.

Lors de leur avancée, "le groupe armé M23 a sommairement tué au moins 29 civils depuis la mi-juin 2022 dans les zones qu'il contrôle dans l'est de la République démocratique du Congo", écrit HRW.

Le 21 juin au village Ruvumu, "les rebelles du M23 ont sommairement tué au moins 17 civils, dont deux adolescents, qu'ils accusaient d'avoir informé l'armée congolaise de leurs positions et cachettes", décrit le rapport. "Certains ont été abattus alors qu'ils tentaient de fuir, d'autres ont été exécutés à bout portant".

Le 1er juillet dans le village Ruseke, quatre témoins des meurtres ont affirmé que les rebelles les avaient entraînés dans une maison sous le prétexte de "les protéger des coups de feu". Peu après, l'un des combattants "a commencé à tirer vers nous", a affirmé un survivant.

"Human Rights Watch a confirmé que le M23 a tué au moins neuf civils dans cette maison", lit-on dans ce rapport.

Entre le 23 juin et début juillet, les forces du M23 ont en outre tué au moins trois civils dans le village de Kabindi.

En mai et juin, des obus tirés par le M23 et une douzaine "apparemment tirés depuis le côté rwandais de la frontière ont détruit une école primaire, tué trois enfants et une femme", écrit HRW qui cite un rapport resté confidentiel d'un mécanisme sous-régional de vérification (MCVE).