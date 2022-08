Le chef de l'OMS dénonce la situation au Tigré, "la pire catastrophe dans le monde"

Ethiopie: le Tigré théâtre de "nettoyage ethnique" et "crimes de guerre", selon deux ONG

Expulsions, exécutions, viols: forces de sécurité et milices se sont livrées à un "nettoyage ethnique" et à des exactions s'apparentant à des "crimes de guerre" et à des "crimes contre l'humanité" dans la région éthiopienne en guerre du Tigré, affirment deux ONG.