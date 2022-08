Accueil International Afrique RDC : ponction publique sur fond de visite royale La valse des millions d’euros se poursuit dans les caisses du Trésor public congolais. Hubert Leclercq Journaliste de la cellule International en charge des matières africaines

©BELGA

L’adage est connu : quand on aime, on ne compte pas. Et l’actuel pouvoir...