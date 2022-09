Alexander De Croo veut une nouvelle mission de l'ONU en RDC

La mission de maintien de la paix des Nations unies, la Monusco, a échoué dans la protection de la population dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et doit être remplacée, a réclamé le Premier ministre Alexander De Croo mercredi au siège de l'Onu à New York.

"Notre message est clair: la Monusco doit prendre fin et être remplacée par autre chose (...) Une mission doit protéger le peuple congolais et veiller à ce que les conflits armés cessent et la Monusco n'a pas l'infrastructure et le mandat adéquats pour ce faire", a déclaré le Premier ministre. La Monusco opère en RDC depuis 1999 et est devenue l'opération la plus coûteuse jamais lancée par les Nations unies, sans pour autant avoir mis fin à la violence dans l'est du pays.

"Nous avons aujourd'hui une mission de l'Onu qui est face à des groupes rebelles mieux équipés", a ajouté M. De Croo. Les casques bleus de l'Onu ont déjà commencé à se retirer du pays l'année dernière. Ce retrait devrait être finalisé d'ici 2024. Alexander De Croo estime que les discussions sur la succession de la Monusco pourraient contribuer à améliorer les relations entre le président congolais Felix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Mardi, à l'Assemblée générale des Nations unies, M. Tshisekedi a accusé son voisin d'"agression" militaire "directe" et d'"occupation" dans l'est de la RDC, notamment via le soutien présumé de Kigali à la rébellion armée du M23.

Les deux présidents, lors d'une rencontre à laquelle était également présent le Français Emmanuel Macron, ont toutefois convenu, mercredi, "d'agir de concert" pour lutter contre les violences dans l'est de la RDC, a annoncé l'Elysée.