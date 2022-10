Coup d'Etat au Burkina: "Assises nationales" pour désigner un président de transition les 14 et 15 octobre

Des "Assises nationales" rassemblant les forces vives du Burkina Faso et devant désigner un président de transition avant l'organisation d'élections dans ce pays théâtre de deux coups d'Etat en huit mois, se tiendront les 14 et 15 octobre, selon un décret présidentiel lu samedi à la télévision. "En vue de l'adoption de la charte de transition, il est convoqué des Assises nationales les 14 et 15 octobre" à Ouagadougou, indique ce décret signé du nouvel homme fort du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir il y a une semaine et a été désigné président par intérim.