La Somalie interdit pratiquement la moindre publication sur les islamistes shebab

"Le gouvernement somalien interdit totalement la moindre couverture liée à l'idéologie terroriste et aux actes d'intimidation" des shebab, a-t-il déclaré à la presse.

Le gouvernement de Mogadiscio a pratiquement interdit samedi aux médias somaliens de publier la moindre information relative aux islamistes radicaux shebab, responsables de nombreuses violences, sous peine de poursuites judiciaires. Cette censure survient alors que l'armée somalienne, soutenue par des milices locales, est engagée dans ce que le président Hassan Cheikh Mohamoud, élu en mai, a présenté comme une "guerre totale" destinée à éliminer ces combattants jihadistes liés à Al-Qaïda.

"Je veux informer les médias somaliens et plus largement tous les Somaliens que nous considérerons la couverture médiatique de toute propagande liée aux shebab, y compris celle de leurs actes terroristes et de leur idéologie, comme des infractions passibles de sanctions", a déclaré le vice-ministre de l'Information, Abdirahman Yusuf.

M. Yusuf a également indiqué que le gouvernement avait lancé des cyberopérations contre des "comptes terroristes" sur les médias sociaux et qu'il en avait fait suspendre plus de 40 sur Facebook et Twitter.

Pays de la Corne de l'Afrique parmi les plus pauvres du monde, la Somalie se remet péniblement de décennies de guerre civile et fait face à l'insurrection des shebab.

Ceux-ci ont été chassés des principales villes du pays, dont Mogadiscio, en 2011, mais restent implantés dans de vastes zones rurales. Ils ont nettement intensifié leurs attaques au cours des derniers mois.