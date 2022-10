Accueil International Afrique RDC: une promotion militaire qui pose question Le surprenant parcours d’un des nouveaux chefs d’état-major général adjoint, bien connu à la CPI. Hubert Leclercq Journaliste de la cellule International en charge des matières africaines

Le 20 septembre, devant les chefs d'État et de gouvernement réunis à New York pour la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rappelé que son pays est victime d'une crise "sécuritaire aiguë" qui dure depuis plus de 20 ans dans l'est de son territoire. Une "crise, expliquait-il, causée principalement par les convoitises que suscitent ses fabuleuses...