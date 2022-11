Les rebelles du M23 semblent vouloir prendre la ville de Goma en étau

"Ils sont à quelques kilomètres au nord de Goma et ils progressent aussi désormais vers le sud-ouest. Ils se dirigent en direction de Saké", explique Claude Mabenga, arrivé il y a peu dans la capitale du Nord-Kvu, après avoir fui les combats à Kibati. "Cette fois, on ne bouge plus. On arrête...

