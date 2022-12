Malgré la présence des hommes de Wagner, les djihadistes progressent dans le nord du Mali

En mai 2021, en prenant le pouvoir, le colonel Assimi Goïta et la junte des colonels maliens avaient érigé le combat contre les djihadistes et l’insécurité dans le pays en argument fédérateur pour rallier la population à leur cause. Un an et demi après ce coup d’État, le temps est à la désillusion. Non seulement ils ne sont pas parvenus à ramener la paix dans le nord du pays, mais ils doivent faire face à une progression des troupes islamistes, qu’elles soient proches de l’État islamique ou d’Al Qaïda. Des islamistes qui, avec...

