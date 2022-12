Le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires en RDC pour combattre les rebelles dans l'est

Ils "partiront pour la RDCongo dès que possible", a ajouté le général de division Lul Ruai Koang lors d'une cérémonie dans la capitale Juba, précisant que ces hommes s'entraînaient depuis plus de six mois pour cette mission. Le président Salva Kiir a de son côté demandé aux militaires de "maintenir l'ordre", les exhortant à "protéger les civils et leurs biens".