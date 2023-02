Le docteur Mukwege devrait se présenter aux élections de la République démocratique du Congo : “Il est prêt et veut changer les mentalités au pays”

L’homme aux multiples facettes était l’invité de John-Alexandre Bogaert dans son émission “The John Late Show”. L’occasion pour lui d’évoquer la future et hypothétique candidature du docteur congolais à la présidence du pays. “C’est un homme intègre, de coeur et doté d’une grande intelligence”, commence-t-il. “C’est un leader reconnu par la communauté internationale et un militant des droits de l’homme et de la femme. Il serait donc un très bon profil pour diriger le pays.”

Officiellement, le docteur Mukwege n’est pas encore candidat aux élections. À la question de savoir si ce sera le cas, Guy-Bernard Cadière s’est montré très affirmatif : “Oui, il le sera si le peuple congolais le suit et s’il accepte un profond changement de mentalité.”

Pour le médecin, sa campagne a d’ailleurs déjà commencé. “Le mouvement du 16 juin et des intellectuels exhorte qu’il se porte candidat. Depuis, il y a beaucoup de mouvements citoyens qui le demandent également et qui créent des comités de soutien. Comme les professeurs ou les mouvements de femmes qui ont été victimes d’agressions sexuelles.”

Il s’agit d’une énorme information de la part de celui qui est très proche du docteur congolais. “Il est prêt et veut changer les mentalités au pays”, surenchérit Guy-Bernard Cadière. “Pour lui, la vie du citoyen dans la cité se passe à la base. Il faut donc reconstruire une nouvelle mentalité à la base. Il a déjà fait un discours incroyable devant 20 000 personnes sur son mépris de l’argent et l’accumulation des biens matériels. Pour lui, l’avenir passera par la nécessité de l’amour de l’autre.”