Freddy a touché terre à l'est du pays dans la région de Mananjary mardi soir aux alentours de 17H30 HB et poursuit sa route vers l'ouest.

La ville côtière de 25.000 habitants a déjà été largement détruite l'an dernier par le cyclone Batsirai, qui avait tué plus de 135 personnes.

À lire aussi

Quatre personnes sont mortes au passage de Freddy, selon un premier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), qui n'a encore pas enregistré de cas de personne disparue. Plus de 16.600 personnes sont touchées, plus de 6.750 maisons ont été rasées ou endommagées, et l'étendue complète des dégâts est en cours d'évaluation.

Le cyclone est arrivé "légèrement affaibli"

"Il y a principalement des dommages liés au vent (...). Nous sommes toujours en train de les évaluer, Freddy est toujours à Madagascar", a expliqué à l'AFP, Faly Aritiana Fabien, du BNGRC. Le cyclone est arrivé légèrement affaibli et est décrit comme "relativement sec". Il a apporté moins de pluie que prévu mais les vents ont été extrêmes.

Les maisons, les récoltes ont été très secouées. Le pays, parmi les plus pauvres au monde, craint déjà une pénurie de riz et de fruits.

À lire aussi

People work on a damaged building, in Mananjary district, Madagascar, Wednesday Feb. 22, 2023 after cyclone Freddy reached Madagascar. A slightly weakened Cyclone Freddy has made landfall in Madagascar, where schools, businesses and public transportation were shut down ahead of its arrival. Freddy was packing winds gusting to 180 kilometers per hour, or about 111 miles per hour, as it came ashore in a nation already hit in January by a tropical storm that killed at least 30 people. (AP Photo/Solofo Rasolofomanana) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Freddy était auparavant passé au large de Maurice et de la Réunion, causant moins de dommages que redouté car le cyclone n'avait pas touché terre.

Le système doit quitter Madagascar en fin de journée et s'abattre sur le Mozambique vendredi probablement au stade de tempête tropicale, avec de fortes pluies, selon les prévisions.

Madagascar est par ailleurs soumise depuis des mois à une sécheresse extrême dans une vaste zone du Sud, qui engendre malnutrition aiguë et poches de famine. Une dizaine de tempêtes ou cyclones traversent chaque année le sud-ouest de l'océan Indien pendant la saison cyclonique, qui s'étend de novembre à avril.