Depuis son enlèvement le 8 avril 2021, Olivier Dubois, correspondant au Mali pour le quotidien Libération et les magazines Le Point et Jeune Afrique, n’était apparu que dans deux vidéos diffusées par ses ravisseurs. La première en mai 2021 (un peu plus d’un mois après son enlèvement), puis en mars 2022.

Le 4 mai 2021, les premières images reçues de sa captivité ne durent que 21 secondes. Olivier Dubois apparaît, seul, en tailleur sous une tente. Il annonce lui-même sa captivité.

Le journaliste, né à Créteil le 6 août 1974 d’un couple martiniquais, avait été enlevé alors qu’il était en reportage à Gao, dans le centre du Mali. Il s’y était rendu pour interviewer un chef local du Jnim, Abdallah Ag Albakaye, dans la zone de Talataye. C’est au moment où il était en train de s’organiser pour aller à cet entretien que des hommes l’ont enlevé.

Au moment de son enlèvement, plusieurs voix s’étaient élevées pour critiquer les risques pris par le journaliste. Le quotidien Libération avait reconnu qu’il avait refusé l’interview, parce qu’il la jugeait trop dangereuse. Les proches du journaliste avaient expliqué qu’il s’était minutieusement préparé pour cette rencontre.

Olivier Dubois, qui travaillait depuis un an comme free-lance pour le quotidien français, était arrivé cinq ans plus tôt au Mali. L’homme n’avait jamais mis les pieds en Afrique de l’Ouest. Il débarquait à Bamako avec sa compagne qui venait de décrocher un job dans la logistique.

Tout va basculer le 20 novembre 2015, quand l’hôtel Radisson Blu de Bamako est attaqué par un commando djihadiste. Olivier Dubois n’a pas d’employeur, mais il est l’un des premiers arrivés sur les lieux. Depuis plusieurs années, il a dévoré tout ce qu’il pouvait lire sur les djihadistes. Son récit de la prise d’otages sera immédiatement publié dans le Journal du Mali et lui vaudra d’être engagé dans cet hebdomadaire. Ensuite, tout s’enchaîne. Quelques mois plus tard, il devient le rédacteur en chef du site web de ce média. C’est aussi à cette époque qu’il devient papa d’un petit Saël.