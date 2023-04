Burkina Faso: la junte expulse deux journalistes françaises, une enquête qui déplaît en cause?

"La sanction est tombée et, avec elle, la confirmation que la liberté de la presse au Burkina Faso est lourdement menacée", écrit dimanche Libération. "Sophie Douce, comme sa consœur, exerce pour Le Monde Afrique un journalisme indépendant, à l'écart de toute pression", ajoute Le Monde, dont le directeur Jérôme Fenoglio "demande aux autorités locales de revenir au plus vite sur ces décisions et de rétablir sans délai les conditions d'une information indépendante dans le pays".

Selon Libération, "Agnès Faivre et Sophie Douce sont des journalistes d'une parfaite intégrité, qui travaillaient au Burkina Faso en toute légalité, avec des visas et des accréditations valables délivrées par le gouvernement burkinabè". Or les deux journalistes avaient été convoquées vendredi à Ouagadougou à la sûreté nationale et il leur a ensuite été donné l'ordre de quitter le Burkina Faso dans les 24 heures.

Une enquête qui déplaît ?

Libération précise "que la publication le 27 mars de l'enquête sur les circonstances dans lesquelles a été filmée une vidéo montrant des enfants et adolescents exécutés dans une caserne militaire, par au moins un soldat, avait évidemment fortement déplu à la junte au pouvoir au Burkina Faso". "Le gouvernement condamne fermement ces manipulations déguisées en journalisme pour ternir l'image du pays des Hommes intègres", avait écrit de son côté le porte-parole du gouvernement burkinabè, Jean-Emmanuel Ouédraogo, après la publication de cette enquête, assurant que l'armée agit "dans le strict respect du droit international humanitaire".

Depuis la prise du pouvoir par le capitaineIbrahim Traoré le 30 septembre 2022, second coup d’État en huit mois au Burkina, Ouagadougou a réclamé et obtenu le départ de l’ambassadeur de France et des 400 soldats français des forces spéciales basés dans le pays. Début mars, le Burkina a en outre dénoncé un accord d’assistance militaire signé en 1961 avec la France.