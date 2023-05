109 fidèles périssent après avoir été poussés à un jeûne extrême par leur pasteur: au Kenya, la problématique des sectes hors de tout contrôle

Les dérives d'une secte ont entraîné la mort d'une centaine d'adeptes au Kenya

Au milieu de volontaires, en combinaison blanche et masque chirurgical, Titus Katana retourne depuis plusieurs jours la terre ocre de la forêt de Shakahola, dans l'est du Kenya, où plus d'une centaine d'adeptes d'une secte sont morts après avoir jeûné pour "rencontrer Jésus".