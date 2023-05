Au centre de cette affaire politico-judiciaire, Ousmane Sonko, le "quadra" qui défie le pouvoir du président sénégalais Macky Sall. L’homme est entré dans la vie politique sénégalaise en boulet de canon en 2014, à la faveur de la création de son parti politique, le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, alias le Pastef.

Cet ancien inspecteur des impôts, connu pour avoir critiqué la gestion budgétaire du gouvernement de Macky Sall, a été élu député en 2017. À la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko, qui prône notamment la sortie du franc CFA, a décroché la troisième place avec 15,67 % des voix et s’est installé durablement dans le paysage politique sénégalais.

À partir de cette date, les tensions n’ont cessé de croître entre le candidat qui veut incarner la voie du changement et de la jeunesse (50 % des Sénégalais ont moins de 20 ans) et le président Macky Sall qui, même si ce n’est toujours ni officiel, ni constitutionnel, devrait se présenter pour un 3e mandat en février 2024.

À lire aussi

Verdict le 1er juin

Les affaires judiciaires se sont multipliées autour d’Ousmane Sonko qui accuse le pouvoir de manipuler la justice pour le faire taire.

Dans la nuit de mardi à mercredi, après une audience sans fin de 17 h, le procureur a requis dix ans de réclusion à l’encontre de l’opposant pour "viols" et cinq ans pour "corruption de la jeunesse". Le jugement, mis en délibéré, est attendu le 1er juin.

En cas de condamnation, Ousmane Sonko, déclaré inéligible, verrait s’envoler ses chances de concourir à l’élection présidentielle de 2024.

Mardi, Adji Sarr, la plaignante de 19 ans, employée dans un salon de beauté de Dakar qui accuse M. Sonko de l’avoir violé à cinq reprises, était bien seule face aux juges. Ousmane Sonko, qui nie les faits, et ses avocats ayant préféré la politique de la chaise vide. L’opposant, maire de Ziguinchor, qui a deux femmes et six enfants, s’est retranché chez lui en Casamance, à 450 km au sud de Dakar.

Tout un pays attend désormais ce verdict qui pourrait enflammer tout un pays présenté comme l’îlot de stabilité en Afrique de l’Ouest.