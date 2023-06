La visite au Niger de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder avortée

Initialement, trois ministres belges devaient être présentes au Niger pour cette visite de deux jours. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a été la première à se décommander deux jours avant le départ, contrainte de rester au pays pour poursuivre différents dossiers.

La veille de sa venue, l’avion de Mme Dedonder était cloué au sol au Bénin en raison d’un problème technique et menaçait la visite ministérielle au Niger. Cela a été confirmé vendredi matin avec l’annulation en dernière minute de sa venue.

Au Niger, les trois ministres devaient officialiser l'” approche 3D”, pour Développement, Diplomatie et Défense. Il était question de mettre en avant le projet pilote à Torodi, ville de la région de Tillabéri (sud-ouest). Ce projet vise, en plus de la coopération au développement (en termes d’éducation, de système de soins de santé, d’hôpitaux, à réduire les inégalités sociales, promouvoir le développement de l’agropastoralisme, etc.) à y associer un volet sécurité avec un engagement à mieux encadrer l’infrastructure de sécurité et les capacités de l’État nigérien.

Alors que Mme Gennez devait rentrer samedi soir dans l’avion affrété par la Défense en compagnie de Mme Dedonder, elle va écourter son séjour au Niger pour rentrer dès ce vendredi soir afin d’assurer sa présence à un congrès dimanche matin en Belgique.