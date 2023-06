Sénégal : neuf morts dans des troubles après la condamnation de l'opposant Sonko

"Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et, malheureusement, neuf décès à Dakar et à Ziguinchor" (sud), a dit le ministre de l'Intérieur Antoine Diome dans un court message diffusé par la télévision nationale dans la nuit. Il a aussi confirmé que les autorités avaient restreint l'accès aux réseaux sociaux, ce qui a été constaté par exemple pour Facebook, WhatsApp ou Twitter.