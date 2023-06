Une effrayante tempête de sable frappe l’Égypte (VIDEO)

Deux ports sur la mer Rouge ont aussi dû être fermés. En plus des victimes, la tempête a créé des embouteillages monstres dans la capitale, notamment à cause de la chute du panneau d’affichage et du manque de visibilité des automobilistes.

Si les tempêtes de sable sont un phénomène météorologique fréquent à cette saison en Égypte, les vagues de cette taille sont beaucoup plus rares. En 2021 cependant, une tempête de sable avait déjà réduit la visibilité sur le canal de Suez, conduisant le porte-conteneurs Ever Given à bloquer la circulation des navires sur le canal, l’un des plus empruntés du monde, pendant 100 jours.