Six otaries "poignardées" s'échouent sur une plage près du Cap

"Six otaries à fourrure du Cap ont été poignardées en mer et se sont échouées sur la plage de Long Beach à Kommetjie, probablement noyées à la suite du traumatisme causé par leurs blessures", précise le communiqué, sans avancer d'hypothèse sur les agresseurs. Le service chargé à la mairie des services côtiers a été alerté mercredi que six grosses otaries s'étaient échouées, mortes, "chacune présentant ce qui semble être des blessures inhabituelles". Au vu de l'état des carcasses, il a été "décidé qu'une enquête plus approfondie s'imposait".