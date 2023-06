Comment un règlement de compte au sommet de l'Etat impacte un grand nombre de Burundais

Depuis de longs mois, le torchon brûle entre le président de la République Évariste Ndayishimiye (Neva) et son ex-Premier ministre. Les deux hommes, anciens généraux issus du maquis, se connaissent et ont appris à se détester. Bunyoni aimait afficher son insolente richesse et depuis son arrestation, le pouvoir burundais tente de mettre la main sur ses milliards. Mais les perquisitions menées dans les résidences de l’homme longtemps présenté comme le président-bis n’ont rien donné.

À lire aussi

”C’est pour faire mal à Bunyoni et ses fidèles que la présidence a utilisé la Banque centrale pour les atteindre. Il ne fait guère de doute qu’elles ont réussi mais elles ont aussi impacté nombre de Burundais qui n’ont pu changer tous leurs billets à cause des seuils limités de ces échanges”. Du coup, c’est toute l’économie burundaise, déjà à genoux, qui en prend un coup.

“Beaucoup d’hommes d’affaires ont perdu de l’argent. Beaucoup de simples burundais aussi. Ce ne va faire qu’accroître la méfiance vis-à-vis des circuits financiers officiels et ça va encore affaiblir un État qui fait de nouveau face à une forte pénurie de produits pétroliers par manque de devises pour les acheter”, explique un habitant de Bujumbura, obligé de recourir au marché noir pour s’approvisionner en diesel “devenu une vraie denrée rare. Les bus et les taxis circulent difficilement et même les opérateurs téléphoniques sont touchés car, faute d'électricité, de nombreux pylones sont alimentés par des générateurs... en panne d'essence. Le fameux effet papillon”.