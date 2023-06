Un an après la ruée dramatique de migrants à Melilla, Human Rights Watch exige une enquête indépendante et impartiale

Entre mille et deux mille personnes, des candidats à l’immigration clandestine pour la plupart originaires du Soudan, du Soudan du Sud et du Tchad, s’étaient rués sur les grilles hautes de six à dix mètres de l’exclave espagnole, dont certaines s’étaient tordues et affaissées sous le poids et la pression de la masse. Leur objectif : forcer l’accès au territoire de l’Union européenne qui, à cet endroit précis comme un peu plus à l’ouest à Ceuta, jouxte le Maroc et la Méditerranée. Le drame illustrait, de manière littérale, la pression migratoire aux frontières de l’Europe, un mois après la réouverture du territoire, confiné durant deux ans en raison de la pandémie de Covid-19.

Mafias du trafic

Un an après les faits, le bilan fait toujours la part belle à l’incertitude : 23 personnes décédées selon les autorités marocaines, 37 selon les Nations unies, un bilan mortel auquel pourraient s’ajouter 77 personnes disparues d’après une organisation non gouvernementale locale, l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH section Nador).

Les associations de défense des droits de l’homme, les Nations unies et l’Union africaine avaient réclamé une enquête sur l’usage jugé “excessif” de la force par les autorités espagnoles et marocaines. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez avait préféré pointer la responsabilité “des mafias du trafic d’êtres humains”.

Racisme et dissimulation

Aujourd’hui, Human Rights Watch (HRW) demande toujours une enquête complète, indépendante et impartiale afin de traduire en justice les responsables des “graves violations des droits humains” documentées.

L’ONG affirme qu’aucune “enquête crédible” sur ce drame n’a été menée sur les violences des forces de l’ordre et de sécurité. “L’Espagne ainsi que le Maroc ont disculpé leurs forces de sécurité à la suite d’enquêtes déficientes ou insuffisantes sur les violences commises”, affirme Alice Autin, chercheuse auprès de la division Europe et l’Asie centrale à Human Rights Watch. “Et l’on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à des dizaines de personnes qui ont tenté de traverser la frontière ce jour-là.”

Il y a environ six mois, Amnesty International avait dénoncé dans un rapport une situation, décrite comme une “tuerie de masse”, qui “sent la dissimulation et le racisme”, selon les mots attribués à sa secrétaire générale Agnès Callamard. D’après les deux ONG, rien de tel n’arriverait si, plutôt que de fortifier les frontières, des voies d’accès sûres et légales étaient mises en place à l’attention des personnes cherchant refuge en Europe.

À l’heure où l’Espagne s’apprête à prendre la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne (le 1er juillet) et jouera un rôle important dans la direction des négociations pour la future réforme du droit d’asile, les ONG réitèrent leurs demandes à l’Espagne et au Maroc pour qu’ils coopèrent dans le partage des informations à même d’aider les familles à retrouver leurs proches disparus. Avec pour leitmotiv la volonté d’éviter que cela ne se reproduise.