Le président congolais ouvre un nouveau front contre l'Eglise catholique : "Tshisekedi est dans le déni complet"

Le Chef de l'État a prêché l'unité entre l'Église et le pouvoir avant de fustiger "certaines dérives constatées au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout dans une année électorale", Avant de poursuivre en expliquant que "l'Église doit être au milieu du village et au milieu des Congolais".

Un discours qui s’inscrit dans la lignée des propos tenus par ses prédécesseurs quand ils se sont tous retrouvés confrontés, au moment où ils s’éloignaient des voies de la démocratie, à une Église catholique qui, si elle a perdu un peu de sa puissance avec la percée des églises du réveil, a conservé toute sa cohérence et son pouvoir d’indignation.

Comme ses prédécesseurs, Félix Tshisekedi ne supporte pas que l’Église catholique - qui avance aujourd’hui main dans la main avec les protestants - continue de réclamer des élections libres, démocratiques et inclusives et se permette de juger que le processus électoral actuel ne répond à aucun de ces critères.

Inacceptable pour un Félix Tshisekedi qui semble de plus oublier qu’avant d’être candidat à la présidentielle, il est aujourd’hui le président de la République et donc premier responsable de la situation catastrophique que vit son pays.

Trouver des boucs émissaires

Sans sourciller, le président de la République a expliqué qu'il luttait depuis son accession au pouvoir contre "la corruption, le tribalisme, l'impunité et le séparatisme". Des maux dont le Clergé pourrait être le moteur, selon lui. Or, Félix Tshisekedi, qui s'est entouré d'un personnel pléthorique essentiellement issu de son ethnie, est le vrai responsable de l'affaissement de l'État qui se retrouve désormais au 170e rang (sur 180 avec un recul de 9 places en trois ans) de l'indice de perception de la corruption et à la 183e place (sur 190) dans le classement du doing business.

"Tshisekedi est dans le déni complet", explique un observateur congolais. "Il se drape dans les habits du sauveur après avoir précipité son pays dans les abysses économiques et sociaux".

À la veille du scrutin présidentiel et législatif annoncé pour le 20 décembre, avec un bilan social, économique et militaire désastreux, Félix Tshisekedi multiplie les anathèmes pour tenter de rejeter sur d’autres ses manquements.

Dans son discours de Mbuji-Mayi, le président de la République n'a pas hésité à se montrer menaçant en lançant un surréaliste et inquiétant : "Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce que l'on dira : violation des droits de l'homme, privation de liberté. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit".

Des propos épinglés ce lundi par les ONG de défense des droits de l'homme qui lancent : "plus de doute sur l'identité du donneur d'ordre et auteur intellectuel des exactions contre les personnes et leurs biens."