Dans une Tunisie en proie à la désespérance sociale, des Médibus maraudent pour aider migrants ou SDF

”Malgré son nom, et à l’instar de ce qui se passe à Bruxelles ou en Wallonie, le Médibus est un outil social, davantage que médical, qui agit en première ligne. Il permet de repérer des personnes isolées et de créer du lien, un rapport de confiance, puis de faire un trait d’union avec les services de santé locaux”, explique Zeineb Turki, coordinatrice générale adjointe de MDM pour la Tunisie, qui précise que cette camionnette transformée en centre psycho-médicosocial intervient en complément de celle des autorités sanitaires tunisiennes.

Ce rôle de courroie de transmission, l’organisation l’effectue aussi via son Centre d’accueil, de soins et d’orientation (Caso), ouvert l’an dernier pour compléter son offre dans le pays. “On s’est rendu compte que l’orientation que nous assurons depuis la rue vers les structures sociales et sanitaires présentait parfois des complications. Soit parce que ces personnes ont besoin de prendre une douche pour être acceptées dans les services de santé – alors on paie des tickets de hammam ou de douches publiques – soit parce qu’elles ont besoin d’une évaluation sociale plus poussée ou d’un examen médical qu’on ne peut pas effectuer en rue.”

Flux alimenté par le Soudan

L’an dernier, l’ONG a pu ainsi pu prendre en charge plus de deux mille de ces personnes vulnérables (un peu plus de femmes que d’hommes et sept sur dix âgées de moins de 35 ans), pour l’essentiel des Tunisiens via le Médibus et des migrants étrangers via le Caso. “Nous agissons plus en milieu urbain et périurbain, c’est là que se trouvent surtout les personnes en situation de rue. Et puis, c’est dans les grandes villes que les mécanismes de solidarité fonctionnent le moins”, poursuit la responsable, tout en disant évaluer les besoins sur les deux autres grandes villes que sont Sfax et Sousse.

Reflet des crises internationales, le plus gros du flux de personnes migrantes arrivant en Tunisie provient aujourd’hui du Soudan, où le conflit entre deux généraux fait rage depuis la mi-mai. Cela ne va pas sans une certaine nervosité, voire animosité, de la part de la population. A Sfax, la deuxième ville la plus peuplée de Tunisie, des habitants ont manifesté le week-end dernier contre la présence de plus en plus prégnante des migrants subsahariens dans leur ville, qu’ils perçoivent comme une “menace” pour leur sûreté. Quinze jours auparavant, le président Kais Saïed était venu à la rencontre de ces “indésirables”, qu’il voyait “modifier la composition démographie de la Tunisie”, selon ses propos polémiques tenus en février dernier. Des milliers de migrants affluent dans le pays pour embarquer clandestinement vers les côtes de l’Europe, celles de l’île italienne de Lampedusa, située à peine à 150 kilomètres de l’archipel des Kerkennah, au large de Sfax.

”Échec du projet de migration”

”La Tunisie est officiellement un pays de transit et de départ pour les populations migrantes”, confirme Zeineb Turki, qui souligne que le phénomène de migration illégale ne se cantonne pas aux ressortissants étrangers mais concerne aussi les nationaux. “La situation économique du pays s’est beaucoup dégradée depuis 2011 avec une détérioration du pouvoir d’achat, une précarisation de la classe moyenne, une inflation et un chômage élevés. Ce contexte conduit à une explosion du nombre de Tunisiens qui émigrent vers l’Italie.”

MDM, en partenariat avec des acteurs locaux comme Tounesma, accompagne d’ailleurs la réinsertion de ceux qui ont tenté un projet d’émigration et qui sont de retour au pays, par contrainte ou par choix. Tout en accordant une attention particulière aux conséquences qu’un tel retour à la case départ peut avoir sur la santé mentale. “C’est compliqué parce que la réinsertion est vécue comme un échec du projet de migration, relève Zeineb Turki. En plus, il y a souvent aussi une fragilisation de la santé de ces personnes, y compris des souffrances psychologiques liées à un parcours migratoire traumatisant à bien des égards. C’est souvent mal vécu. Donc il y a beaucoup de travail à faire, avec les personnes elles-mêmes, avec leurs familles, avec les communautés de réintégration. L’objectif est d’essayer, sans porter de jugement sur leur parcours, de les accompagner et de leur permettre de se réintégrer dans la société qu’ils ont voulu quitter, bref de rebondir dans de meilleures conditions.”