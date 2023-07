La Minusma obligée de plier bagage du Mali

À lire aussi

Jusque-là, pour le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, il ne faisait aucun doute que cette mission devait se poursuivre au moins un an à effectif constant (plus de 13 000 militaires et policiers) mais avec des adaptations pour tenter de répondre à une partie des critiques de la junte militaire au pouvoir à Bamako depuis 2020. Les voisins du Mali, eux, plaidaient pour un renforcement de cette mission onusienne pour les aider à lutter contre les troupes djihadistes qui ne cessent de progresser sur le terrain.

Mais sans l’accord du pays hôte, la Minusma n’avait d’autre choix que de plier bagage et les 15 membres du Conseil de sécurité d’entériner cette décision. La mission la plus onéreuse de l’histoire de l’Onu (plus de 1,2 milliard de dollars par an) se termine donc sur un constat d’échec et de tension.

La mission s’est officiellement terminée au moment du vote qui laisse six mois aux casques bleus pour quitter définitivement le pays. Un délai jugé "trop long" par Bamako mais qui ne devrait pas être remis en cause car démonter et déplacer le matériel onusien nécessitera du temps, surtout que ce déménagement se fera sous la menace des djihadistes mais aussi des mercenaires de Wagner auxquels ont fait appel les responsables de la junte malienne. Les casques bleus devront donc être sur leur garde durant ce repli et voudront veiller à ne pas céder trop d’infrastructures aux mercenaires russes.