Au Sénégal, Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat. Qui pour lui succéder ?

“C’est un soulagement car c’est un pas dans la bonne direction. Mais c’est aussi un sentiment de déception”, rapporte Mamadou Mbodj, coordinateur de la plateforme F24, qui luttait contre un troisième mandat. Il fustige son “discours de contre-vérité” en affirmant que la Constitution lui donne le droit de se représenter. “Il n’avait ni les arguments juridiques, ni la légitimité sur le plan moral pour se représenter. Sa parole l’engageait, or dans la société sénégalaise quand un chef se dédit, il perd une grande partie de sa légitimité”, appuie le politologue. M. Mbodj déplore aussi la “déresponsabilisation du gouvernement” à propos des violences de juin dernier. Pour Aminata Touré, “mieux vaut tard que jamais”, bien qu’elle trouve “dommage qu’il n’ait pas fait cette déclaration dès sa réélection en 2019, cela aurait épargné à notre pays toutes ces pertes en vie humaine”, a critiqué l’ancienne Première ministre de Macky Sall, désormais dans l’opposition et candidate à la présidentielle.

Un discours trop tardif ?

“Le Sénégal conforte sa position de pays démocratique”, affirme le coordonnateur de la cellule de communication de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY), Pape Mahawa Diouf. “Depuis 2019, la classe politique avait choisi de mettre le débat politique sur cette question du troisième mandat. Mais Macky Sall a dit et répété à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de se représenter”, défend-il. Décision imposée par les pressions internes et internationales ou positionnement depuis le début du second mandat, quoi qu’il en soit, les cartes de la configuration politique sont rebattues. Sans dauphin désigné, la coalition au pouvoir doit désormais désigner un successeur. “Ce ne sera pas évident de trouver un candidat consensuel, il y aura des luttes dans cette coalition qui regroupe une dizaine de partis”, avance Dr Gaye qui ajoute douter qu’un candidat puisse émerger en aussi peu de temps. “Macky Sall a porté préjudice à son parti en maintenant longtemps le suspense. Il faut du temps pour se préparer et obtenir un ancrage national”, appuie-t-il.

Dans le camp adverse, les partis s’interrogent sur la possibilité pour tous les candidats de se présenter aux élections de 2024. “Il faut rester mobilisé, c’est une première victoire mais nous n’avons pas remporté la guerre. Ce n’est pas au président de sélectionner qui doit participer ou non à l’élection présidentielle. Nous exigeons des élections inclusives, libres et transparentes”, insiste Aminata Touré. Si Karim Wade et l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall doivent recouvrer leur inéligibilité prochainement, le sort d’Ousmane Sonko n’est pas fixé. Toujours assigné à résidence, son arrestation pourrait entraîner de nouvelles violences. “Le président est attendu au tournant. Les huit mois restant doivent apaiser le Sénégal et assurer la tenue d’élections transparentes mais aussi ressouder le lien entre la population et les institutions”, assure Dr Gaye.