Après trois mois de conflit au Soudan, aucune piste d'apaisement ne se dessine : “On est au bord d’une guerre civile totale"

Depuis le 15 avril, les combats entre armée régulière et forces paramilitaires ont fait près de 3 000 morts et plus de trois millions déplacés et réfugiés. Le Soudan est désormais “au bord d’une guerre civile totale potentiellement déstabilisatrice pour toute la région”, selon les Nations unies (Onu).

Des humanitaires épuisés

Au Soudan, où plus d’un habitant sur deux survit grâce à l’aide humanitaire, l’alerte à la famine est maximale et deux tiers des établissements de santé sont hors service. Ceux qui restent ouverts doivent composer avec des réserves de médicaments quasiment à sec, de longues coupures d’eau et d’électricité et des soignants en fuite ou emportés par la guerre. “Plus le temps passe, plus les besoins humanitaires grandissent. Avec la saison des pluies qui a débuté, les épidémies de dengue et de paludisme sont en pleine explosion. À cause de l’interruption des vaccinations de routine, les cas de rougeole infantile prennent des proportions incroyables”, explique Marie Burton, coordinatrice médicale pour Médecins Sans Frontières (MSF). L’accès aux zones de combat, réclamé en vain par les humanitaires, semble impossible : les autorités bloquent l’aide à la douane et ne délivrent pas de visas, selon plusieurs ONG. “Nos demandes sont en suspens depuis plus d’un mois. Et sur place, nos équipes médicales sont épuisées parce qu’elles doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7”, regrette-t-elle.

Depuis le début de la guerre, plus de 2 800 morts ont été recensés par l’ONG Acled, un bilan largement sous-estimé car aucun des belligérants n’a rendu publiques ses pertes et de nombreux corps jonchent toujours les rues de Khartoum ou de la région du Darfour, où les affrontements sont les plus violents. Chaque jour, de nouvelles personnes fuient les combats. En tout, plus de 2,5 millions ont quitté leur maison et plus d’un demi-million a traversé des frontières, principalement vers l’Égypte, au nord, et vers le Tchad à l’ouest.

Aucune solution en vue

Depuis le début de la guerre, sommets et négociations s’enchaînent sans qu’aucune solution ne se dessine. Les efforts diplomatiques menés par les Américains et les Saoudiens n’ont abouti qu’à de courtes trêves, quasiment jamais respectées. Un sommet de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) – un groupement régional d’Afrique de l’Est – s’est tenu lundi 10 juillet à Addis-Abeba et a été boycotté par l’armée soudanaise. Un autre sommet, qui s’est tenu au Caire jeudi et auquel ont participé le président égyptien – l’un des plus fermes soutiens du général Al-Burhane – et six autres chefs d’État voisins du Soudan, n’a pas non plus abouti. À son issue, les dirigeants réunis ont exprimé leur “profonde inquiétude face à la détérioration de la situation” sans être en mesure d’ébaucher un schéma de sortie de crise entre deux belligérants qui ne renoncent pas à l’idée d’une victoire totale sur leur adversaire.

Pour Nordine Drici, directeur du cabinet ND Consultance, et formateur géopolitique du Soudan pour l’association France Terre d’Asile (FTDA), la sortie de crise semble “très compliquée et lointaine”. Et nécessiterait non seulement que les deux généraux parviennent à un accord, ce qui suppose l’usure du conflit, mais que les pays voisins y parviennent également. “Si les deux blocs qui les soutiennent – d’une part, l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour le général Abdel Fattah Al-Burhane, et d’autre part, la Turquie, le Qatar et l’Iran pour le général Mohammed Hamdane Daglo – optaient pour un règlement pacifique, alors peut-être qu’une sortie de crise se dessinerait”, analyse-t-il encore.

Un scénario qui semble actuellement hors de portée. “On est assez pessimiste pour le moment. On se prépare à rester mobilisés sur le long terme”, conclut Marie Burton.