L'accord sur la pêche entre entre le Maroc et l’Union européenne a pris fin : qu'est-ce que ça signifie pour l'Europe ?

Après plusieurs années de batailles judiciaires qui ont obligé le Maroc et l’UE à nommer explicitement le Sahara occidental dans leurs accords commerciaux, le Tribunal de l’UE a annulé le 29 septembre 2021, non seulement l’Accord de pêche et son protocole mais également la décision d’étendre au Sahara occidental, territoire disputé par le Maroc et le Front Polisario, l’ensemble de l’Accord d’association (accord de libre-échange). Cet arrêt ne sera toutefois effectif que s’il est confirmé en appel par la Cour de justice de l’UE car le Conseil de l’UE s’est pourvu en appel.

Manœuvres édifiantes

Dans l’attente des conclusions de la Cours, le Maroc comme la Commission européenne n’ont pas voulu entamer de nouvelles négociations pour renouveler le protocole de pêche. Son échéance donne toutefois lieu à d’édifiantes manœuvres politiques. Les médias marocains multiplient les titres arrogants. “Accord de pêche Maroc-EU : A un mois de l’expiration, l’UE fébrile et le Maroc serein”, titre Hespress. “Maroc-UE : en quoi la non-reconduction de l’accord de pêche est une bonne nouvelle ?”, ajoute le 360.ma.

”Ce schéma de partenariat n’est plus adapté à la vision du Maroc et de son interaction avec ses partenaires, qu’ils soient bilatéraux, régionaux ou multilatéraux. [Le Royaume] souhaite des partenariats plus avancés, où la valeur ajoutée marocaine est plus forte, plutôt que (de dire) 'venez pêcher, donnez de l’argent et partez'”, a déclaré sans ambages le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, le 13 juillet.

Certes le Maroc peut se passer sans trop de casse d’un tel accord mais il serait faux de croire que sa fin et surtout le verdict de la Cours de Justice de l’UE le laissent indifférent. Établir sa souveraineté sur le Sahara occidental est son premier objectif sur la scène internationale. Dans un conflit gelé depuis près de 50 ans, tous les signes d’une reconnaissance de sa souveraineté sont autant de batailles gagnées. Dans ce contexte, sa défaite devant la Cour de Justice européenne serait cuisante.

Reconduction sahraouie

Côté Polisario, on pousse son avantage. “Nous avons organisé une conférence de presse avec la fédération des pêcheurs des îles Canaries touchés par la fin du protocole de pêche pour leur assurer qu’ils pouvaient, au regard du droit international et dans le contexte actuel, demander directement une licence de pêche auprès du Polisario, seul représentant légal du peuple du Sahara occidental, pour peu que leur gouvernement les y autorise”, explique Gilles Devers, avocat du Polisario. “Nous sommes prêts à reconduire pour un an l’accord de pêche exactement dans les mêmes termes”. Une façon de se positionner comme un interlocuteur politique fiable et de déplacer le conflit sahraoui entre les pêcheurs qui pourraient être prêts à entendre l’offre du Polisario, vu leurs intérêts économiques vitaux, et le gouvernement espagnol qui a récemment renouvelé son soutien au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental.

Surtout, le Polisario espère que la Cour de Justice lui accordera bientôt définitivement le droit d’aller en justice au sein de l’Union européenne. “Alors je pourrais attaquer toutes les entreprises européennes qui interviennent au Sahara occidental en vertu de l’Accord d’association”, jubile Gilles Devers. “Aujourd’hui, quand je leur envoie des mises en demeure au nom de leur participation à la colonisation par le Maroc du Sahara occidental, elles me répondent que le Polisario est un mouvement d’activistes et que nous n’existons pas”.