Le Sahara occidental aurait-il pu être marocain ?

Pourtant, dans l’effervescence des années 1970, dans les universités marocaines qui accueillent la nouvelle élite du pays entre dix et vingt Sahraouis font leur classe sur les mêmes bancs que les Marocains. Parmi eux, El Ouali Mustapha Sayed, dit Luley, celui-là même qui quelques années plus tard à peine fondera le Polisario. Ils sont imprégnés par les idées du Baas syrien, parti laïque, socialiste et panarabiste, et celles de Nasser et Kadhafi qui appellent à un sursaut du peuple arabe,

Dans la revue marocaine Anfass, en 1971, paraît “Nouvelle Palestine en terre de Sahara”, un texte qui aurait été largement inspiré par El Ouali et qui dit bien le combat politique de ces jeunes hommes. “Lier la libération du Sahara à la lutte pour la libération des territoires arabes contigus : le principe essentiel énoncé ci-dessus met fin aux invocations concernant “l’identité marocaine” de la région sans abandonner l’interaction entre la lutte de libération au Sahara et la lutte de libération dans les pays voisins. Cette approche du problème met fin à diverses divisions régionales ou chauvinistes qui viennent du Maroc ou de la Mauritanie ou du côté sahraoui lui-même. Celui-ci est remplacé par le principe de solidarité entre les mouvements de lutte de libération dans la région”, est-il écrit.

Des alliés tous azimuts

Divers mais soudé par sa volonté de libérer le Sahara, le groupe de jeunes Sahraouis se cherche des alliés tous azimuts. Mohamed Cheikh Biadillah, est alors étudiant en médecine, il deviendra ministre de la Santé dans les années 2000. Entre 1971 et 1972, il rencontre tous les acteurs politiques du Royaume. “Le ministre de l’Intérieur, Driss Basri, nous a expliqué qu’il nous comprenait", se souvient-il “mais qu’il avait d’autres chats à fouetter”, littéralement. Le reste de la classe politique montre aussi peu d’intérêt, voire un certain dédain, pour ces jeunes gens.

Faute de meilleurs soutiens et pour provoquer le pouvoir, El Ouali et ses amis organisent une manifestation contre la présence espagnole à Tan-Tan, dans le Sud. La manifestation sera en effet sévèrement réprimée sur ordre de Hassan II. Les étudiants se séparent : certains resteront fidèles au Maroc, les autres, autour d’El Ouali, quittent le pays pour organiser leur mouvement de libération loin du Royaume. L’histoire emprunte alors un chemin qu’elle ne pourra jamais rebrousser.

“C’est vrai, les élites marocaines n’ont pas su se montrer à la hauteur et n’ont pas eu assez de tact politique et social pour sympathiser avec une jeunesse qui se sentait déracinée et sans patrie. S’ils les avaient écoutés avec respect et avaient accordé plus d’attention à leurs revendications, il aurait sûrement été beaucoup plus facile de les convaincre de se joindre à eux, au Maroc, ou de former une sorte d’union confédérée ou d’État associé”, analyse Larosi Haidar Atik, professeur de traduction à l’Université de Grenade et défenseur de l’indépendance du Sahara.

La reconquête comme ciment

Personne dans la sphère du pouvoir n’a pris au sérieux ce petit groupe de militants. Hassan II connaît en 1971 et 1972 deux tentatives de coups d’État militaire et fait face à une opposition de gauche qui conteste sa légitimité. C’est le début des années de plomb: le Roi veut sauver son trône et toute manifestation est reçue comme une menace. Pour souder la classe politique autour de lui, contre toute attente, le Roi va même utiliser la reconquête du Sahara occidental qui devient sa grande cause nationale. C’est la Marche Verte en 1975.

Sa stratégie a été tellement efficace que Francesco Correale, ingénieur de recherche au CNRS et spécialiste de l’histoire du Sahara occidental, s’interroge aujourd’hui : “Si les choses avaient évolué autrement et si le palais s’était fait l'allié des Sahraouis en acceptant l’idée d’une confédération, est-ce que la monarchie existerait encore ? L’idée de la reconquête du Sahara occidental a servi de ciment à l’identité nationale et à la solidarité du peuple avec la monarchie. ”