Au Sahel, la présence de Wagner pose question: "Si le Kremlin ne peut gérer ces hommes sur son territoire, il y a de quoi être inquiet ici"

Le lundi 26 juin dernier, alors que Vladimir Poutine s’efforçait de rassurer l’opinion publique russe suite à l’offensive menée pendant le week-end par Evgueni Prigojine contre son régime, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, multipliait les coups de fil aux partenaires étrangers de la Russie avec le même message rassurant. Et les responsables africains occupaient une place importante dans ces échanges. Sergueï Lavrov a même contacté certains des chefs d’État africains (comme les présidents Umaro Sissoko Embalo, de Guinée-Bissau, et Emmerson Mnangagwa, du Zimbabwe) en pleine offensive de Wagner, histoire d’insister sur le poids de ces dirigeants et sur les liens qui les unissent à Moscou. C’est que tous ces chefs d’État africains ont été personnellement invités à participer ces 26 et 27 juillet à Saint-Pétersbourg au deuxième sommet Russie-Afrique qui doit, notamment, démontrer que le Kremlin n’est pas isolé sur la scène internationale.

Le premier sommet du genre s’est tenu en 2019 à Sotchi et a déjà permis au chef du Kremlin de démontrer que la Russie, héritière de l’Union soviétique, avait conservé un beau carnet d’adresses sur le continent.

”Rien ne change”

Dans sa première sortie médiatique après le coup de force des hommes de Wagner en Russie, Sergueï Lavrov a d’ailleurs évoqué, sur la chaîne de télévision Russia Today, l’avenir du groupe paramilitaire en Afrique. “Les membres de Wagner œuvrent au Mali et en Centrafrique comme instructeurs et ce travail va bien sûr continuer”, a-t-il déclaré, ajoutant que la rébellion de Prigojine n’allait rien changer aux relations entre la Russie et ses alliés.

Au Mali, les autorités se sont interrogées sur l’avenir de la présence de ces troupes alors que plusieurs rotations avaient été entamées à la veille du week-end de l’offensive de Prigojine. “Ils reviendront, déclare un député centrafricain. La Russie a besoin de l’or de notre pays et de l’or du Mali pour entretenir sa guerre. Rien ne changera à moyen terme”.

Ce qui change, par contre, c’est le regard de certains Maliens sur ces mercenaires jugés désormais “peu fiables”. “Imaginez, si le Kremlin ne peut gérer ces hommes sur son territoire, il y a de quoi être particulièrement inquiet ici. Il n’y a pas de forces nationales capables de leur tenir tête et ils sont loin de leur pays. Il y a donc un vrai danger”, lance un ancien parlementaire malien qui vit toujours à Bamako.

Un danger qu’épinglent différents rapports d’ONG ou des Nations unies qui soulignent les exactions menées par les hommes de Wagner au Mali. L’ONU accuse ainsi, dans un rapport publié en mai dernier, l’armée malienne et les combattants” étrangers” d’avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d’une opération anti-djihadiste dans le centre du pays. Des accusations réfutées par le gouvernement malien.

Human Rights Watch, dans son dernier rapport, indique avoir aussi documenté de ”graves abus” commis par les forces de sécurité maliennes et par des hommes de Wagner.

Plusieurs études sur le rôle des hommes de Wagner au Mali soulignent d’ailleurs que les “activités de ces hommes, qui sont généralement déployés dans les zones où se trouvent massivement les djihadistes, n’ont jamais empêché ces derniers de gagner du terrain dans le pays. Ce qui tend à démontrer que ces déploiements au Mali sont d’abord économiques et visent surtout l’exploitation des mines d’or.”