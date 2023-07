Elections en République démocratique du Congo: le pays sollicite l'expertise de la Belgique dans l'enquête sur l'assassinat d'un opposant

À lire aussi

"Cette démarche participative est voulue par le gouvernement pour assurer la transparence et la viabilité des conclusions de l'enquête dans la recherche de la lumière sur les circonstances du décès de l'honorable Chérubin Okende à la veille de l'organisation des jeux de la Francophonie et en cette période préélectorale", poursuit le compte-rendu du conseil des ministres, lu par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe.

Durant le conseil des ministres de vendredi, le président Tshisekedi a fait observer une minute de silence et condamné "le crime odieux qui a ôté la vie" à Chérubin Okende, dont le corps criblé de balles a été découvert dans sa voiture le 13 juillet à Kinshasa.

"J'appelle (...) la justice, dans son impartialité et son indépendance, à faire toute la lumière sur cette ignoble affaire", a déclaré le chef de l'État, selon le compte rendu fait par M. Muyaya.

Dans cet ordre d'idées, "la ministre de la Justice (Rose Mutombo Kiese, NDLR) a été chargée de prendre contact avec les autorités belges, dont le Premier ministre a dit au président de la République la disponibilité de son pays à s'associer à l'enquête diligentée". Des "experts sud-africains pourront aussi être associés", ajoute le texte.

"Le gouvernement demeure ouvert à toute expertise, aussi bien nationale qu'internationale, qui permettra de faire toute la lumière" sur la mort de M. Okende, souligne le compte rendu.

M.Okende, 61 ans, avait démissionné de son poste de ministre des Transports en décembre dernier, en même temps que deux autres ministres proches de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe. Celui-ci venait alors d'annoncer sa candidature à la présidentielle de décembre prochain et le retrait de son parti, "Ensemble pour la République", de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée de la Nation (USN), la vaste plateforme qui soutient l'action du président Tshisekedi.

Député et cadre du parti de M. Katumbi, il, a été retrouvé mort dans sa voiture le jeudi 13 juillet au matin sur une grande avenue de Kinshasa alors que les tensions montent en RDC à l'approche d'élections générales. La présidentielle est prévue le 20 décembre, couplée à l'élection des députés nationaux et provinciaux ainsi que des conseillers communaux.

M. Tshisekedi, président depuis janvier 2019 au terme de scrutins controversés, est candidat à sa réélection. À ce jour, plus d'une dizaine d'opposants ont annoncé leur intention de l'affronter. Les principaux, dont M. Katumbi, considèrent que les instances électorales sont à la solde du pouvoir et préparent des élections frauduleuses.