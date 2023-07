Au centre de cet embarras, le nom de Vincent Karega, le diplomate envoyé à Bruxelles par Kigali pour le poste d’ambassadeur du Rwanda. Désigné en mars dernier par le président Paul Kagame comme futur ambassadeur en Belgique, l’homme était appelé à succéder à Dieudonné Sebashongore, en poste depuis 2020.

Mais depuis cette désignation, le diplomate rwandais n’a jamais reçu son agrément. Selon le site Jambonews, critique du pouvoir en place à Kigali, la Belgique a refusé l’agrément de Vincent Karega et d’ajouter “cette décision marque un tournant dans les relations diplomatiques entre les deux pays et soulève des interrogations quant aux raisons qui ont conduit à cette décision”.

Des diplomates, sous le sceau de la confidence sont moins directs, plus… diplomatiques. “On ne refuse pas l’agrément, on enfouit le dossier et on attend”, explique l’un d’eux. “Parfois, on peut faire passer certains messages mais ici, vu le contexte sensible avec la région des grands lacs, le pourrissement est la tactique la plus appropriée”, explique un autre diplomate.

Un passé sulfureux

”Le parcours de Monsieur Karega pose vraiment souci”, explique un ambassadeur africain qui rappelle que l’homme a été “déclaré persona non grata en Afrique du Sud où il occupait déjà le poste d’ambassadeur. Il a vécu la même aventure, mais dans un autre contexte, l’année dernière en République démocratique du Congo”.

En Afrique du Sud, Vincent Karega a été suspecté d’être impliqué dans l’assassinat de plusieurs opposants rwandais, parmi lesquels Patrick Karegeya, l’ancien chef des renseignements de Paul Kagame, devenu une des bêtes noires du régime.

À Kinshasa, Vincent Karega, arrivé 2020, a été prié de faire ses bagages en octobre 2022 dans un climat de tensions exacerbées entre la RDC et le Rwanda depuis le retour sur le front de l’est des hommes du M23 à la fin de l’année 2021. Ces rebelles du M23 seraient directement entretenus par le pouvoir de Kigali, selon Kinshasa et divers rapports d’experts des Nations unies.

Les renseignements congolais n’en voulaient pas

En septembre 2019, avant que Vincent Karega ne présente ses lettres de créance à Kinshasa, les services de renseignement congolais, dirigés alors par le général Delphin Kahimbi, retrouvé pendu quelques mois plus tard, avaient mis en garde le président de la République Félix Tshisekedi contre le risque que représentait ce diplomate. Dans une note envoyée aux plus hauts responsables congolais que La Libre a pu consulter, M. Kahimbi décrivait Vincent Karega “qui a vécu en RDC pendant de nombreuses années et formé à l’Université de Lubumbashi en économie” comme un homme “très expérimenté dans les activités clandestines. La présence de M. Karega en RDC serait une menace et un danger pour notre démocratie dans la mesure où l’intéressé pourrait commanditer des assassinats ciblés contre d’éventuels opposants rwandais en RDC”, avant de conclure : “il ne serait pas de bon augure d’accepter sa nomination comme ambassadeur en RDC. Bien plus, son accréditation dans notre pays, après avoir été chassé par l’Afrique du Sud, serait perçue par Pretoria comme un acte inamical…”. Le président Tshisekedi n’avait pas tenu compte de cette mise en garde.

Les Affaires étrangères belges, même si elles n’ont posé officiellement aucun acte dans ce dossier, semblent néanmoins sensibles au passé de Vincent Karega. Dans ce contexte, la question cruciale est de savoir pourquoi Paul Kagame a pris le risque d’envoyer cet homme dans son principal poste diplomatique en Europe. “Il faut s’attendre à des remous entre Bruxelles et Kigali", pronostique un ambassadeur africain.