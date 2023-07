Officiellement, sur les 54 pays d’Afrique, 49 ont envoyé une délégation à Saint-Pétersbourg. Le nombre de chefs d’État et de gouvernement dépasserait en réalité à peine 20, contre 43 pour le premier sommet Russie-Afrique, en 2019, à Sotchi. Parmi les principaux présents : le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, l’Égyptien Abdel Fattah Al-Sissi ou le Zimbabwéen Emerson Mnangagwa (reparti, à un mois de la présidentielle dans son pays, avec un hélicoptère offert par l’hôte du sommet). Sans oublier le chef de la junte malienne Assimi Goïta et le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra qui accueillent sur leur territoire un contingent des mercenaires de l’organisation Wagner.

Vladimir Poutine, qui voulait transformer ce sommet en une vitrine de son non-isolement sur la scène internationale dix-sept mois après le déclenchement de son “opération spéciale” en Ukraine, n’a donc pas totalement réussi son pari. “La faute à la pression exercée par les Européens et les Américains”, expliquent en chœur les communicants russes qui ont dû constater que certains chefs d’État qui avaient confirmé leur présence ont fait marche arrière en dernière minute comme le Congolais Félix Tshisekedi (remplacé au pied levé par son ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba) ou le Somalien Hassan Cheikh Mohamoud, qui avait été un des premiers à confirmer sa présence avant de se faire représenter par son Premier ministre.

À Washington, dans cette guerre de chiffres et d’images, on se frotte les mains et on rappelle, incidemment, qu’en décembre dernier, une cinquantaine de dirigeants avaient fait le déplacement…

Du blé gratuit pour six pays

Dix jours après la suspension par la Russie de l’accord sur les céréales ukrainiennes, Vladimir Poutine a annoncé que dans un acte généreux de solidarité son pays allait être “en mesure d’assurer des livraisons gratuites de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l’Erythrée”.

Pas de quoi rassurer les autres États africains qui craignent de devoir faire face à une nouvelle hausse des prix difficilement gérable. Pas un mot du Kremlin sur ce point, juste une répétition des accusations contre Kiev et les Occidentaux à l’origine du blocage. “Aucune des conditions de l’accord concernant les livraisons russes de céréales et d’engrais n’a été remplie”, a martelé le président russe.

Pour nombre d’experts, ce geste russe est un service minimum et son annonce avait déjà été faite à plusieurs reprises.

Pour la Russie, qui exporte 48 millions de tonnes de céréales, soit en moyenne 4 millions par mois, exporter de 25 000 à 50 000 tonnes s’apparente donc à une paille. Certains soulignent aussi qu’il s’agira de blé et non de maïs (contrairement aux exportations ukrainiennes) céréale essentielle pour l’alimentation des populations et pour l’élevage des troupeaux en Afrique.

Armes et diplomatie

Mais Vladimir Poutine, qui avait évoqué jeudi son intention de fournir une assistance aux pays dans leurs efforts pour se libérer des “vestiges du colonialisme”, avait réservé sa grande sortie pour la fin de ce sommet. Le président russe a en effet annoncé que “pour renforcer les capacités de défense des pays du continent, nous développons des partenariats de coopération militaire et militaro-technique avec plus de 40 États africains”. Il a affirmé dans la foulée que les États africains recevraient une large gamme d’armes et de technologies, certaines gratuitement.

La Russie va étendre sa présence en Afrique en ouvrant de nouveaux consulats et ambassades et en augmentant le personnel des représentations diplomatiques existantes. Il faut dire que les affaires étrangères russes disposent d’un solide surplus de personnel d’environ 600 diplomates contraints de quitter les pays occidentaux à la suite de l’invasion de l’Ukraine, souvent sous l’accusation d’espionnage. En marge de ces déclarations, Vladimir Poutine a rappelé qu’il était favorable à l’élargissement du rôle des pays africains au sein de l’ONU, y compris au Conseil de sécurité. “Il est grand temps de remédier à l’injustice historique faite au continent africain”, a-t-il dit.