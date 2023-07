Qui est ce général putschiste et "homme à poigne" à la tête du Niger?

Homme de l'ombre et "à poigne", le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle du Niger à l'origine de la chute du président élu Mohamed Bazoum, va désormais diriger un pays miné par la violence djihadiste et la pauvreté. Jusqu'alors, ce militaire âgé d'une cinquantaine d'années et commandant de la garde présidentielle s'était fait discret sur la scène publique. Vendredi, il est apparu au grand jour à la télévision nationale en tant que président de la junte qui a pris le pouvoir. "On ne le connaît pas beaucoup en dehors des milieux militaires, il n'a pas de présence publique affichée. C'est un homme de l'ombre, puissant, mais pas une figure très consensuelle", décrit Ibrahim Yahaya Ibrahim, chercheur pour International Crisis Group.