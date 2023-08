Coup d’État au Niger: la France va évacuer ses ressortissants "aujourd'hui"

Comment la Russie use de la désinformation pour s’implanter en Afrique

La Russie, et l’usine à trolls de la milice Wagner en particulier, travaillent à propager en Afrique des discours hostiles aux Occidentaux et favorables à Moscou. En Centrafrique et en Afrique de l’Ouest, ils ont contribué à alimenter un fort ressentiment contre la France, avec le succès que l'on constate.