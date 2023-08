La France évacue ses ressortissants du Niger : "L’incertitude était vraiment un sentiment anxiogène”

À lire aussi

Finalement, la réponse était dans la boîte mail au petit matin. “Comme tous les Français, j’ai reçu la confirmation qu’on pouvait rentrer. Un vrai soulagement, même si je ne me suis jamais senti en danger. Mais l’incertitude est vraiment un sentiment anxiogène”, enchaîne-t-il.

”Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d’évacuation par voie aérienne est en cours de préparation”, a écrit l’ambassade de France à ses ressortissants du Niger. Le ministère français des Affaires étrangères a justifié cette décision par les “violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier (dimanche)”, et par “la fermeture de l’espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens”.

Mais, pendant la matinée, les explications sur ce rapatriement se faisaient attendre. Finalement, en fin de matinée, l’info est tombée, “rendez-vous à quatorze heures, à l’aéroport”. Un tout nouveau bâtiment, baptisé du nom du premier président du Niger, Hamani Dior. Un chef d’État… renversé par un putsch en 1974.

Près de 110 Belges au Niger

La France a informé les autres pays de l’Union européenne de cette décision et de la possibilité d’inclure d’autres ressortissants européens à l’opération d’évacuation mise en place. Chez nous, le SPF Affaires étrangères, cité par l’agence Belga, assure “avoir contact avec les acteurs concernés pour évaluer la situation”. Trois paramètres entreront en ligne de compte dans l’éventualité d’évacuations de ressortissants belges : le souhait ou non de quitter le territoire nigérien ; la situation sécuritaire qui est la leur et, enfin, pour ceux qui ont la volonté de partir et qui seraient intéressés, la possibilité de se joindre dans de bonnes conditions à l’opération d’évacuation française. Selon les derniers chiffres, 90 ressortissants belges sont inscrits au registre consulaire et une vingtaine d’autres ont signalé leur présence momentanée. “Leur sécurité est pour nous prioritaire”, et la situation est pour le moment encore relativement calme, précise l’administration fédérale.

Une évacuation assez rare

Un premier avion a décollé de France à destination de Niamey à la mi-journée, a expliqué une source sécuritaire française, ajoutant que c’est la première fois qu’une telle évacuation massive de Français a lieu dans le Sahel où d’autres coups d’État se sont produits au Mali et au Burkina Faso depuis 2020.

Quelque 600 Français se trouvent actuellement au Niger. L’évacuation va se dérouler sur une base volontaire et via des petits avions de transport militaires, non armés. Ce mardi, dans l’aéroport désert, l’espace aérien étant fermé, seule une centaine de Français attendaient de quitter le pays, encadrés par des militaires français et nigérien.

La France, ex-puissance coloniale dans la région et soutien indéfectible du président Bazoum, retenu depuis le 26 juillet dans sa résidence présidentielle, apparaît comme la cible privilégiée des militaires qui l’ont renversé. Une junte militaire dirigée par le général Abdourahamane Tiani. “Mais nous n’avons pas de problème avec les Français et les autres Européens qui sont venus pour travailler. On a un problème avec leurs gouvernements”, explique à l’AFP Hamidou Ali, un Nigérien de 58 ans. Un message qui ne fait visiblement pas l'unanimité, comme le confirme Mahamadou Issoufou Idi, un étudiant qui juge lui que "les Français n'ont qu'à partir, on n'a plus pas besoin d'eux".