Au Sénégal, Macky Sall veut régler le cas Sonko avant de quitter le pouvoir : "Il est plus que temps qu’on arrête cette machine de mort"

À la décision judiciaire, une mesure politique s’est rapidement ajoutée : deux heures après son placement en détention, un décret gouvernemental annonçait la dissolution du parti PASTEF. “Il y a un empressement regrettable à dissoudre ce parti, sans attendre que les faits soient avérés, comme si Sonko était déjà jugé coupable” regrette Momar Diongue, analyste politique, ajoutant que ces mesures sont “un recul démocratique extrêmement grave pour le pays”. La dernière dissolution similaire remonte à 1960 avec le Parti africain de l’indépendance. Les autorités justifient leur décision par les appels fréquents du parti “à des mouvements insurrectionnels ce qui a entraîné de lourdes conséquences”. En mars 2021 puis en juin 2023, suite à la condamnation le 1er juin de Sonko à deux ans de prison ferme pour “corruption de la jeunesse” dans une affaire de viols, de violentes émeutes avaient provoqué le décès d’une quarantaine de personnes et d’importants dégâts matériaux. Une plainte contre “crimes contre l’humanité” visant des responsables sénégalais a été déposée à la Cour Pénale Internationale par l’avocat français de Sonko, Juan Branco. Malgré un mandat d’arrêt international émis par la Justice sénégalaise à son encontre le 14 juillet, ce dernier se trouve sur le sol sénégalais depuis dimanche où il est activement recherché.

“Il est plus que temps qu’on arrête cette machine de mort, de désordre et de destruction, d’autant plus quand on connaît la situation dans la sous-région. Nous devons défendre notre modèle républicain” appuie Pape Mahawa Diouf, porte-parole de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Alors que Sonko était assigné illégalement à domicile, la condamnation pour l’affaire de viols n’avait pas encore été exécutée. “Il y a eu beaucoup de tergiversations : il aurait fallu appliquer l’ordonnance de prise de corps et arrêter Sonko à Ziguinchor (ville du sud dont il est le maire) pour éviter un jugement par contumace. Mais l’État ne l’a pas fait par crainte d’envenimer la situation” rembobine Daouda Mine, chroniqueur judiciaire. Comme le prévoit la loi en cas de contumace, cette nouvelle arrestation anéantit de fait la précédente condamnation et un nouveau procès devrait avoir lieu. À ces deux dossiers, s’ajoute l’affaire de diffamation contre un ministre dans laquelle Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois avec sursis en mai dernier et pour laquelle il a déposé un recours.

Une opposition à recomposer

Les provocations verbales et ses attaques contre le système et le gouvernement ont fait d’Ousmane Sonko l’ennemi numéro 1 du pouvoir. “Macky veut régler le cas Sonko avant de partir. Avec trois dossiers contre lui, Sonko est cerné de toutes parts et son avenir politique très compromis” avance Daouda Mine. Sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 est plus que jamais menacée : il risque entre 5 ans et la perpétuité ce qui entraînerait son inégalité à vie. Le timing n’a pas été laissé au hasard : en annonçant son intention de ne pas se présenter à un troisième mandat en juin dernier et en proposant un dialogue national auquel Sonko a refusé de prendre part, Macky Sall a isolé son rival.

“En 12 ans de magistère, Macky Sall a réussi, en instrumentalisant la justice, à éliminer trois principaux rivaux” rappelle Mr Diongue en évoquant les cas de Karim Wade (fils du président A.Wade), Khalifa Sall (ancien maire de Dakar) et Ousmane Sonko, tous ayant eu maille à partir avec la justice ce qui a freiné leurs ambitions présidentielles. Figure centrale de l’opposition, Sonko bénéficie d’un large soutien au sein de la jeunesse. L’estocade portée par ces nouvelles mesures fragilisent considérablement l’opposition. “Sonko est le principal porte-étendard de l’opposition, la coalition Yewwi Askan Wi s’est construite autour de lui. Or s’il est éliminé de la course présidentielle, l’opposition s’en trouve largement affaiblie. Je vois difficilement un candidat de l’opposition tenir la dragée haute à un candidat choisit par le pouvoir mais également pouvoir bénéficier de l’électorat de Sonko” analyse Mr Diongue. Amis pour l’heure tant que les recours n’ont pas été épuisés et malgré sa détention, Ousmane Sonko reste candidat pour février 2024.