Après le coup d’État au Niger, le Nigeria craint la contagion et la poussée djihadiste

Les chefs d’état-major de la Cédéao sont réunis à Abuja jusqu’à ce vendredi, tandis qu’une délégation de l’organisation, conduite par l’ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar, a été envoyée à Niamey pour “négocier” avec les putschistes. Selon plusieurs sources, une autre mission serait en préparation. Elle serait menée par le sultan de Sokoto, Muhammad Sa’ad Abubakar. Le sultan, 66 ans, ancien militaire nigérian (qui a mené des missions régionales au profit de la Cédéao dans les années 90) et héritier d’un trône vieux de plus de 200 ans, est considéré comme le chef spirituel des musulmans du nord du Nigeria et du sud du Niger. Une personnalité respectée qui dispose d’importants réseaux de part et d’autre de la frontière.

Parallèlement, la Banque mondiale, qui a dépensé 1,5 milliard de dollars d’aides au Niger en 2022, a annoncé la suspension des versements “pour toutes ses opérations et jusqu’à nouvel ordre”, tandis que le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité au Niger, qui dépend énergétiquement à 70 % de son grand voisin.

À lire aussi

Solidarité régionale militaire

En face, les militaires nigériens ont envoyé des émissaires au Mali et au Burkina Faso, les deux voisins dirigés par des militaires putschistes qui ont rapidement marqué leur soutien à leur coup d’État et ont déjà prévenu qu’une intervention armée serait considérée “comme une déclaration de guerre” à leurs deux pays et entraînerait leur retrait de la Cédéao.

Le Nigeria sous haute tension

Depuis le coup d’État militaire, le Nigeria, qui dispose d’une frontière de plus de 1 500 kilomètres avec le Niger, apparaît comme l’acteur le plus impliqué dans cette crise. Depuis mardi, des mouvements de troupes sont signalés sur sa frontière avec le Niger. “Musculation”, lance un diplomate africain qui explique que “si sur le papier, le Nigeria, avec son armée de plus de 130 000 hommes face aux 5 300 militaires nigériens, paraît capable de changer la donne régionale, dans les faits, il en va tout autrement”. Et d’épingler les manquements de ces troupes nigérianes, sous équipées et sous financées, incapable de ramener la paix dans ses frontières face aux mouvements djihadistes ou séparatistes. Mais il insiste aussi sur les liens étroits qui unissent les deux armées et, surtout, la réalité ethnique des deux pays dont les militaires sont essentiellement issus de la même ethnie : les Haoussa présents dans tout le Sahel et même jusqu’au Soudan.

À lire aussi

Pour plusieurs experts, cette menace militaire de la Cédéao et plus particulièrement du Nigeria doit donc être vue comme un moyen de pression et une ultime tentative de fracturer la junte militaire au Niger.

Carte Niger-Nigeria ©IPM

“Nigeria is back”

À Abuja, capitale du Nigeria, le président Bola Tinubu, élu le 29 mai dernier et qui doit toujours faire face à des actions en justice de ses adversaires qui l’accusent d’avoir volé le scrutin, ne ménage pas ses efforts pour remettre en place son homologue Mohamed Bazoum. Il sait que l’installation d’une nouvelle junte sur ses frontières risque de déstabiliser durablement son pays et la région. “Les militaires pourraient se sentir pousser des ailes”, confirme un autre diplomate africain qui insiste sur le malaise militaire régional induit par la poussée des mouvements djihadistes et la fracture “d’un certain équilibre régional basé, malgré tout, sur une certaine idée de la puissance française. Tout cet équilibre est remis en question et les chefs militaires régionaux ont désormais un nouvel appétit.”

À lire aussi

Dans ce contexte, le président Tinubu, qui a fait du retour de son pays au premier plan régional et international un argument de campagne et un leitmotiv de son jeune mandat, se devait de réagir. Mais le chef d’État, qui a notamment lancé un tonitruant “Nigeria is back” au lendemain de l’annonce de sa victoire, n’ignore pas que ce retour au premier plan s’annonce particulièrement difficile alors qu’il fait face, sur la scène intérieure, à une grogne sociale qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Mercredi, ils étaient des milliers de manifestants dans les rues d’Abuja a scandé des slogans hostiles au président dont les premières réformes économiques ont provoqué une flambée inflationniste dans un pays où près de la moitié de la population vit dans l’extrême pauvreté.