"Les civils sont confrontés chaque jour à une horreur inimaginable" : Amnesty dénonce des attaques délibérées contre la population civile au Soudan

Des crimes de guerre sont commis au Soudan dans le cadre du conflit entre les Forces d'appui rapide (RSF) et les forces armées soudanaises (SAF), rapporte Amnesty International jeudi dans un rapport. Des femmes et des jeunes filles ont été soumises à des violences sexuelles, tandis que des centres médicaux et humanitaires ont fait l'objet d'attaques ciblées.