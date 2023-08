Des dizaines d'offres de vente ou de location ont été publiées pour la seule année 2023 sur le site du ministère de l'Intérieur dédié aux terres collectives. "Le caïd fait sans cesse pression sur les Aït Naamane [tribu proche d'El Hajeb, près de Meknès, NdlR] pour savoir si nous avons des terres disponibles, mais pour le moment nos nouabs [représentants] répondent que non", souligne Hajib Kerkibou, enseignant d'arabe à El Hajeb, membre des Aït Naamane et militant amazigh (berbère). L'homme défend le droit à la terre des tribus tandis que, depuis quelques années, l'État augmente la pression.

Ces terres constituaient à l’époque antéislamique les territoires des milliers de tribus que comptait le Maroc. Fédérations et confédérations de tribus formaient alors l’architecture socio-politique de la région. Aujourd’hui, les tribus ne possèdent plus que 12,6 millions d’hectares de terres de parcours (pâturage), 2 millions d’hectares de terres agricoles qui occupent 18 % de la surface agricole utile et très convoitée, et 350 000 hectares de terres situées dans les zones urbaines et périurbaines estimées à 180 milliards de dirhams (16,6 milliards d’euros).

Pour l'État moderne, colonial, puis indépendant, ces terres sont problématiques notamment parce que, à l'intérieur d'une tribu, elles sont théoriquement réattribuées régulièrement en fonction du nombre d'hommes mariés. "Au décès d'un ayant droit [homme de la tribu, chef de famille, NdlR], s'il n'a pas laissé de descendant mâle, sa part est récupérée par la collectivité pour la réattribuer à de nouveaux ayants droit. Cette discontinuité […] pose le problème du remboursement des prêts [éventuels] octroyés au défunt", expliquait Bensouda Korachi Taleb, directeur des Aménagements fonciers au ministère de l'Agriculture en 1998.

Perte de substance

Dans ce contexte, la nouvelle politique agricole marocaine cherche à "mobiliser les terres collectives", selon les mots de Mohamed VI, à hauteur d'un million d'hectares. Pour mener à bien cet objectif, trois nouvelles lois ont été adoptées en 2019 car si ces terres sont la pleine propriété des tribus, ces dernières sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Alors que depuis le Protectorat français, les terres ne pouvaient être cédées qu'à un organisme public au nom de l'intérêt général, "il est désormais possible de les vendre ou de les louer à n'importe qui, public comme privé, de gré à gré", s'inquiète Amina Amharech, enseignante de français à Tanger, poétesse et militante des droits des Amazighs.

Entre la pression de la croissance urbaine et les différentes politiques publiques de "mobilisation" de ces terres, les tribus perdent de plus en plus leur substance. Déjà, pour beaucoup de Marocains, elles constituent un archaïsme avec lequel il faut rompre au plus vite pour développer le pays quand bien même chacun d'eux sait venir de quelque part, d'un village et d'une tribu précise. "Les militants pour la défense des terres de tribus sont des arrivistes capitalistes, ils ne possèdent rien en réalité !", lance ainsi Mohamed, jeune Rbati (habitant de Rabat, la capitale), employé d'un grand groupe marocain et originaire d'une tribu en périphérie immédiate de Casablanca.

"Si les choses continuent comme ça, les tribus vont disparaître", s'inquiète Hajib Kerkibou. "Ce qui est compliqué c'est de mobiliser les gens, hommes et femmes. Le sentiment d'appartenance à la tribu existe toujours mais moins qu'avant. Certaines coutumes ont disparu : avant pour désigner un naïb on organisait simplement un déjeuner pour mettre tout le monde d'accord."

Juste rémunération

De fait, "la tendance générale va vers la propriété privée des terres. Les membres des tribus se l'approprient en dépit des règles traditionnelles : certains éleveurs ont même de petits ranchs. L'égalité entre les membres des tribus n'est que formelle. Au départ, les lots de terrain irrigués étaient redistribués mais cela fait longtemps que ce processus est bloqué. Il a commencé à s'essouffler dans les années 1980, à cause, je pense, de la démographie, quand il aurait fallu diviser les terres en un nombre de parcelles trop petites", analyse Mohamed Mahdi, chercheur en sociologie rurale.

Alors que les tribus défendent leur droit de jouissance ou une juste rémunération lors des ventes et des locations de leurs terres à des tiers, elles se réjouissent de la politique de melkisation, également menée par l'État. Celle-ci consiste à attribuer aux ayants droit des parcelles en pleine propriété privée (melk) sur leurs anciennes terres collectives. "Nous avons fait une demande de melkisation de nos terres urbaines en 2018 mais elle est restée sans réponse. La terre s'en va de toute façon, quoi que nous fassions, alors autant l'avoir pour nous", explique Mouloud Kassimi, l'un des nouabs des Aït Naamane.

"La melkisation massive est plus pernicieuse que les mises en vente ou en location. Quand on dit à quelqu'un 'partez !', on risque de se voir opposer une résistance ? La melkisation permet d'éviter cette confrontation. L'État donne à chacun une petite parcelle et chacun ne pense qu'à une chose : la vendre ! Comme tous les ayants droit le font en même temps, les prix s'effondrent. On ne réfléchit déjà plus en termes de collectif. Chaque famille part avec 50 000 ou 100 000 dirhams [4600 ou 9200 euros] pour aller vivre en ville, mais ça ne suffit pas et cet argent ne dure qu'un temps", regrette Amina Amharech. "La melkisation retire la terre, qui est le premier et le dernier ancrage des tribus, pour en finir avec elles."