Coup d'Etat au Niger: un pas de plus vers le divorce entre la junte et Paris, faut-il craindre l'influence de la Russie?

Quelques heures plus tard, vendredi matin, Paris a affirmé que seules “les autorités nigériennes légitimes” avaient le pouvoir de revenir sur ces accords. Ces autorités “sont les seules que la France, comme l’ensemble de la communauté internationale, reconnaît”, a souligné le ministère français des Affaires étrangères.

Dans le même temps, la délégation de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (Cédéao), conduite par l’ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar, a quitté Niamey sans rencontrer ni le chef de la junte, le général Tiani, ni le président élu Mohamed Bazoum, toujours séquestré dans la résidence présidentielle de la capitale. La délégation a toutefois pu s’entretenir avec des militaires putschistes venus à sa rencontre à l’aéroport de Niamey. Selon le quotidien gouvernemental nigérien Le Sahel, ils ont évoqué “les dernières propositions de sortie de crise de la Cédéao”, sans qu’aucun des camps ne commente les résultats de cet entretien.

Mise en garde du président Bazoum

Pour la première fois depuis le coup d’État, le président Mohamed Bazoum s’est exprimé jeudi, dans une tribune publiée par le quotidien américain Washington Post. Il a mis en garde contre les conséquences “dévastatrices” du coup d’État pour le monde et le Sahel, qui pourrait passer, selon lui, sous l'” influence” de la Russie par le biais du groupe paramilitaire Wagner.

À lire aussi

”J’appelle le gouvernement américain et l’ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l’ordre constitutionnel”, écrit-il, “à titre d’otage”, dans cette déclaration.

Les pays de la Cédéao ont donné jusqu’à dimanche aux putschistes pour rétablir le président Bazoum dans ces droits, n’excluant pas une intervention militaire s’ils ne plient pas à cette injonction. Plusieurs pays de la Cédéao, dont le Sénégal, ont répété qu’ils étaient prêts à engager leurs hommes dans cette intervention au Niger. Le Bénin a fait de même vendredi tout en expliquant par la voix de son ministre des Affaires étrangères que la diplomatie reste “la solution privilégiée”.

Medias français coupés

Jeudi, les programmes de Radio France Internationale (RFI) et de la chaîne de télévision d’information France 24 ont été interrompus au Niger. La France a condamné “très fermement” cette décision, ainsi que l’Union européenne vendredi matin. RFI et France 24 sont déjà suspendus au Burkina Faso et au Mali voisins, où les militaires nigériens au pouvoir ont envoyé des délégations mercredi.