Incertitude totale à la fin de l’ultimatum au Niger

Malgré ces déclarations, tout au long de la semaine, plusieurs États de la Cedeao (comme le Sénégal ou le Bénin) ont dit leur détermination à passer de la parole aux actes. Les contours de cette intervention ont même été "définis" vendredi par les chefs d’État-major de la Cedeao.

Tensions au Nigeria

Le Nigeria du président Bola Tinubu a aussi affirmé qu’il prêterait main-forte à ce mouvement, expliquant le risque que faisait courir ce nouveau coup de force sur ses frontières.

Mais le président, élu au mois de mai dernier, n'a pu cacher longtemps les divergences et tensions nationales face à cette opération contre le pays voisin avec lequel il partage plus de 1 500 kilomètres de frontières. Samedi, ses sénateurs l'ont appelé à "renforcer l'option politique et diplomatique". Selon la presse nigériane, une majorité de sénateurs ont en effet exprimé leur opposition à une opération militaire, lors d'une réunion à huis clos. Or, selon la Constitution du pays, les forces de sécurité ne peuvent combattre à l'étranger sans l'aval préalable du Sénat, sauf exception en cas de "risque imminent ou danger" pour la sécurité nationale.

Alger s’en mêle

Samedi soir l’Algérie, qui n’est pas membre de la Cedeao mais partage, elle, près de 1 000 km de frontière avec le Niger, a également émis des réserves.

Le président Abdelmadjid Tebboune a estimé à la télévision publique qu'une intervention serait "une menace directe" pour son pays. "Il n'y aura aucune solution sans nous (l'Algérie)", a-t-il ajouté, craignant que "tout le Sahel (ne) s'embrase " en cas d'intervention.

"Il faut empêcher le scénario catastrophique d'une guerre", a alerté de son côté un collectif de chercheurs, spécialistes du Sahel, dans une tribune publiée samedi soir dans le quotidien français Libération. "Une guerre de plus au Sahel n'aura qu'un vainqueur : les mouvements djihadistes qui depuis des années construisent leur expansion territoriale sur la faillite des États", écrivent-ils.

Le jour de la parution de cette "opinion", la France a réaffirmé appuyer "avec fermeté et détermination" les efforts de la Cedeao, estimant qu'il en allait "de l'avenir du Niger et de la stabilité de toute la région".

Démonstration de force à Niamey

Ce dimanche après-midi, alors que l’ultimatum touchait à sa fin, quelque 30 000 partisans du coup d’État se sont rassemblés dans la capitale Niamey pour une démonstration de force.

Sous une chaleur moite, les manifestants ont afflué dans l’après-midi et rempli le stade Seini Kountché, le plus grand du Niger avec une capacité de 30 000 places, brandissant des drapeaux du Niger, de la Russie et du Burkina Faso, ont constaté des journalistes de l’AFP.

"Aujourd'hui c'est le jour de notre véritable indépendance !", criait un jeune homme, la foule autour de lui lançant des "À bas la France, à bas la Cedeao !"