Le coup d'Etat au Niger profite à Wagner, selon Blinken : "Mort, destruction et exploitation suivent le passage de la milice"

"Je pense que ce qu'il s'est passé, et ce qu'il continue de se passer au Niger, n'a pas été orchestré par la Russie ou Wagner", a déclaré M. Blinken. "Mais dans la mesure où ils en profitent -- et on voit là la répétition de ce qu'il s'est passé dans d'autres pays, où ils n'ont apporté que des mauvaises choses dans leur sillage -- ce n'est pas une bonne chose", a-t-il ajouté.

"Partout où Wagner s'est rendu: mort, destruction et exploitation s'en sont suivies", a-t-il ajouté.

À lire aussi

En Afrique, Wagner offre un catalogue de services aux régimes en difficulté. Au Mali, en Centrafrique, il protège le pouvoir en place, propose des formations militaires, voire des conseils juridiques pour réécrire le code minier ou la Constitution.

En échange, le groupe pratique la prédation et se paye sur les ressources locales, notamment mines d'or et autres minerais.

"L'ensemble de la région centrale du Sahel pourrait passer sous influence russe via le groupe Wagner dont le terrorisme brutal a été clairement exposé en Ukraine", a écrit le président élu Mohamed Bazoum dans une tribune parue jeudi dans le Washington Post.

Depuis la capitale Niamey, l'adjointe d'Antony Blinken a dit hier que "les personnes qui ont pris cette décision (du coup d'Etat) comprennent très bien les risques que fait courir à leur souveraineté une invitation de Wagner".